Rusia, un vecin "uneori înfiorător" (ministru francez)

19:50

Bugetul pentru acest an este unul robust, realist iar creşterea economiei va fi una de calitate, bazată pe un nou maxim istoric al investiţiilor, a scrie marţi seara ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook." Bugetul de stat a fost aprobat! Este un buget al relansării economice, un buget robust, realist. Estimam pentru 2021 o creştere economică de calitate, bazată pe un nou maxim istoric al investiţiilor, în cuantum de 62 de miliarde, respectiv 5,5% din PIB. Prin reducerea deficitului cu 2,6% din PIB, intram pe un traiect al ajustării fiscal bugetare în linie cu recomandările Comisiei Europene. O atitudine fiscal bugetară prudentă este necesară şi aşteptată din partea Comisiei Europene, după ani la rând în care recomandările de ţară nu au fost respectate. Acest comportament responsabil generează încredere, altfel spus este paşaportul României pentru accesul la cele 30 de miliarde de euro din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, de care avem atât de mare nevoie pentru dezvoltare", a subliniat Nazare.Ministrul Finanţelor a subliniat, pe de altă parte, că amendamentele propuse de opoziţie reprezentau 12,8% din PIB, respectiv 143,3 miliarde de lei, iar dacă ar fi fost aprobate deficitul bugetar ar fi urcat la 20% din PIB."Aş vrea să le mulţumesc tuturor colegilor din minister pentru efortul susţinut din această perioadă. De asemenea, aş dori să le mulţumesc membrilor Guvernului pentru susţinerea proiectului de buget. Au fost şi nemulţumiri, era firesc, important este că am ştiut să trecem peste ele. Nu în ultimul rând, le mulţumesc colegilor parlamentari care au rezistat la maratonul aprobării bugetului şi la asaltul amendamentelor. Am reţinut şi idei bune, le vom avea în vedere, dar per ansamblu, cuantumul amendamentelor opoziţiei a fost de 12,8% din PIB, respectiv 143,3 miliarde. Dacă acestea ar fi fost aprobate în bloc, deficitul României ar fi atins aproximativ 20%, dublul deficitului aferent anului 2020, mult peste orice ţintă agreată cu partenerii europeni. Să fie într-un ceas bun!", a mai scris Alexandru Nazare.Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, marţi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021.S-au înregistrat 234 de voturi "pentru" şi 170 de voturi "împotrivă".Proiectul de buget a trecut în forma prezentată de Guvern. Nu au fost adoptate amendamente.Bugetul general consolidat este construit pe un deficit estimat la 7,16% din Produsul Intern Brut (pe cash) în acest an, în condiţiile unor venituri reprezentând 32,67% din PIB, respectiv 364,907 miliarde de lei, şi ale unor cheltuieli de 39,84% din PIB, respectiv 444,907 miliarde de lei.Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o creştere economică de 4,31% prevăzută pentru anul 2021. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Marinescu, editor: Mariana Nica, editor online: Andreea Lăzăroiu)