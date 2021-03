Guvernul se reuneşte în două şedinţe; eliberări/numiri de prefecţi - pe ordinea de zi

21:50

Bugetul pentru anul 2021 este un buget curajos, orientat către dezvoltarea României, de aceea, are nevoie de o execuţie bună, însoţită de reforme structurale reale, a scris ministrul Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook."Bugetul pentru anul 2021 este un buget curajos, orientat către dezvoltarea României. De aceea, are nevoie de o execuţie bună, însoţită de reforme structurale reale. La Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, vom finaliza în cursul acestui an cele mai ample reforme în domeniul sistemului public de pensii, al sistemului de salarizare, al măsurilor de asistenţă socială şi al politicilor de ocupare", a arătat ministrul Muncii.Potrivit sursei citate, în plină criză sanitară şi economică, bugetul general consolidat creşte la 444 miliarde de lei, cu 20 miliarde de lei mai mult decât în 2020 şi cu 75 miliarde de lei mai mult decât în 2019."Bugetul de anul acesta acoperă toate obligaţiile financiare ale statului, nu introduce impozite noi şi nu le creşte pe cele existente şi este marcat de mai multe noutăţi absolute: este construit pe cel mai mare PIB din istorie, de 1.116,8 miliarde de lei, mai mare decât în perioada anterioară pandemiei, pe o creştere economică de 4,3%, susţinută de investiţii şi fonduri europene şi pe o inflaţie medie anuală mică, de 2,4%; alocă 62 miliarde de lei pentru investiţii publice, cea mai mare valoare din ultimele trei decenii. Toate proiectele majore de infrastructură au banii asiguraţi; asigură 87,47 miliarde de lei pentru sistemul public de pensii - cel mai mare buget alocat în ultimele trei decenii, acoperind majorarea pentru tot anul 2021, necesarul de finanţare pentru majorarea pensiilor cu 14%; prevede 14,38 miliarde de lei pentru măsuri de combatere a efectelor pandemiei; suplimentează cu 1,9 miliarde de lei finanţarea măsurilor active pe piaţa muncii şi protejarea locurilor de muncă afectate de criza sanitară; nu introduce impozite şi taxe noi şi nici nu le majorează pe cele existente, protejând puterea de cumpărare a populaţiei", a mai scris Raluca Turcan.Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, marţi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021.Proiectul de buget a trecut în forma prezentată de Guvern. Nu au fost adoptate amendamente.Bugetul general consolidat este construit pe un deficit estimat la 7,16% din Produsul Intern Brut (pe cash) în acest an, în condiţiile unor venituri reprezentând 32,67% din PIB, respectiv 364,907 miliarde de lei, şi ale unor cheltuieli de 39,84% din PIB, respectiv 444,907 miliarde de lei.Creşterea economică este estimată la 4,31%. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)