Pele, cel mai titrat fotbalist din lume, s-a vaccinat împotriva Covid-19

Legenda fotbalului brazilian şi mondial, a fost vaccinat împotriva Covid-19, marţi. „Astăzi a fost o zi de neuitat. Am fost vaccinat!”, a scris Edson Arantes do Nascimento, alias Pele pe contul său de Instagram, "Astăzi a fost o zi de neuitat. Am fost vaccinat!", a scris Edson Arantes do Nascimento, alias Pele, pe contul său de Instagram.

