Concert extraordinar dirijat de Gabriel Bebeșelea pe 4 și 5 martie

11:10

Pentru orice gospodina, sosirea primaverii este momentul in care trebuie realizata o curatenie generala, atat in interiorul locuintei, cat si in afara acesteia, in balcon, gradina s.a. Din moment ce, in timpul iernii, multe locuri din casa nu sunt utilizate, acestea trebuie curatate si igienizate cu grija in momentul in care zilele devin mai lungi si mai calduroase.