Suceava: Accident cu un microbuz şcolar la Arbore; 19 copii implicaţi

16:20

Cel mai recent film de animaţie realizat de Walt Disney Co, ''Raya and the Last Dragon'', propune publicului o abordare proaspătă a unui basm cu prinţese, plasat pe un tărâm fantastic inspirat de Asia de Sud-Est, dar în care nu apare niciun prinţ care să salveze situaţia, informează Reuters.Filmul, ce va avea premiera vineri, spune povestea lui Raya, o tânără prinţesă interpretată de Kelly Marie Tran, actriţă cunoscută din pelicule ale francizei ''Star Wars'', pe care încercările grele din trecut o fac să devină nepăsătoare. Raya pleacă în căutarea ultimului dragon, Sisu (interpretat de actriţa Awkwafina), pentru a scăpa omenirea de o molimă ucigaşă.''Încă de la început, toată lumea a avut o viziune pentru filmul acesta cu totul diferită decât tot ceea ce credem când ne gândim la cuvintele 'prinţesă Disney''', a declarat Tran într-un interviu pentru Reuters.Filmul va rula în cinematografe şi va fi totodată disponibil pentru clienţii platformei de streaming Disney+, contra sumei de 30 de dolari în plus faţă de abonamentul lunar. Filmul are în centru mai degrabă legătura de prietenie dintre personajele centrale, decât povestea clasică de iubire din poveştile cu prinţese Disney. Acţiunea se desfăşoară pe tărâmul fictiv Kumandra, unde oamenii şi dragonii au trăit în vechime în armonie. Singurul lucru care îi poate aduce din nou laolaltă este lupta împotriva lui Druun, un duşman asemănător unui virus.''Având în vedere evenimentele anului trecut, cred cu adevărat că acesta este filmul potrivit la momentul potrivit'', a spus regizorul Don Hall.Criticii au vorbit cu entuziasm despre animaţia şi povestea filmului. Pelicula a primit un scor de 96% păreri pozitive pe platforma de specialitate Rotten Tomatoes.Awkwafina şi-a exprimat speranţa ca ''Raya and the Last Dragon'' va fi urmat de alte filme care aduc în prim-plan o distribuţie asiatico-americană.''Din punctul de vedere al unor actori asiatico-americani, vrem să apărem mai mult întrucât peisajul s-a schimbat radical faţă de vremurile când eram copii'', a spus aceasta.Acum, ''apar noi oportunităţi'', a spus ea.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)