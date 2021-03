Campania de vaccinare anti-COVID/38.695 de persoane - imunizate în ultimele 24 de ore

19:20

Gheorghe Moroşan, autorul dublei crime de la Oneşti, a fost transferat, miercuri, în jurul orei 17,00, de la Spitalul municipal Oneşti la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, după ce starea de sănătate a acestuia s-a deteriorat.Directorul medical de la SJU Bacău, Adina Lupu, a declarat că bărbatului i s-au făcut mai multe investigaţii medicale în urma cărora va fi stabilită conduita terapeutică."Întrucât starea pacientului s-a deteriorat, a început să facă febră, s-a decis trimiterea acestuia în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău pentru efectuarea unui computer tomograf şi internarea într-un spital de rang superior. A fost internat în Secţia anestezie terapie-intensivă prin intermediul Secţiei de chirurgie. La internare, pacientul este conştient, cooperant, respiră spontan, echilibrat hemodinamic. S-a efectuat computer tomograf la cap, torace şi abdomen şi se aşteaptă rezultatul la analizele de sânge efectuate pentru stabilirea unei conduite terapeutice ulterioare'', a precizat Adina Lupu.Miercuri dimineaţă, directorul medical al Spitalului municipal Oneşti, dr. Ana Maria Băncescu, a declarat că Gheorghe Moroşan a fost detubat şi este stabil din punct de vedere medical, dar că urmează să fie transferat într-un alt spital."Pacientul, momentan, este stabil, dar există posibilitatea de a apărea complicaţii post-operatorii. Vă daţi seama, au fost nouă orificii, au fost leziuni produse de aceste bile de cauciuc, care se pot infecta. Are nevoie de investigaţii suplimentare, are nevoie de un CT abdominal, el trebuie investigat în continuare şi susţinut post-operator. (...) Are leziuni superficiale, dar multe. După extragerea bilelor de cauciuc, medicii chirurgi au constatat că nu au fost atinse organe vitale", spunea medicul Ana Maria Băncescu.Bărbatul le-ar fi spus medicilor, înainte să fie operat, că este cardiac şi se află sub tratament. De asemenea, el i-a informat că nu a fost în evidenţa vreunui medic psihiatru şi nu a luat niciodată vreun tratament psihiatric.În Spitalul din Oneşti, autorul dublei crime a fost păzit în permanenţă de patru poliţişti.Gheorghe Moroşan urmează să fie audiat de procuror în dosarul deschis pentru omor calificat, atunci când starea de sănătate îi va permite.Bărbatul de 68 de ani a sechestrat, luni, doi muncitori într-un apartament din Oneşti şi ulterior i-a înjunghiat. Atunci, forţele de ordine au intrat în apartament şi l-au împuşcat pe agresor.Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului, iar a doua a murit la spital. Agresorul a fost internat în spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex în urma unei executări silite.Autorul dublei crime are patru condamnări la activ, în anii 1987, 1991, 1992 şi 2010, ultima fiind în Italia pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. AGERPRES/(A - autor: Gabriel Apetrii, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)