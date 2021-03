Transfer la Viitorul! Anunțul lui Gică Popescu: „Am primit referinţe bune despre el”

17:10

Constantin Budescu (32 de ani), transferat în mercato de iarnă la Damac FC, a vorbit despre culisele transferului în Arabia Saudită, dar și despre cum s-a readaptat la fotbalul din Golf.„Eu vreau să joc până la 40 de ani. Abia acum un an și jumătate m-am apucat mai serios de fotbal, după ce am împlinit 30 de ani. Tot timpul am jucat de plăcere și o să joc la fel în continuare. Pentru mine e mult mai greu fără public. Jucam fotbal pentru cei care veneau la stadion. ...