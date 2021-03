Alertă la o școală din SUA! Autoritățile au găsit o bombă artizanală și un pistol încărcat

16:10

Un bărbat din Denver, SUA, a avut o intenție caritabilă pe fondul crizei pandemice. Omul a considerat că toți angajații restaurantelor au nevoie de susținere, atât morală, cât și financiară după ce au suferit considerabil […] The post Bacșișul enorm lăsat de un bărbat angajaților unui restaurant. El s-a semnat pe bon „Banditul Covid” appeared first on Cancan.ro.