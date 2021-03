Marius Șumudică și-a dat demisia de la Rizespor! „Nu vreau să-mi pierd viața pe bancă”

Marius Șumudică și-a anunțat plecarea de la Rizespor, imediat după eșecul contra lui Kayseri, scor 1-2! „Poate că o schimbare va fi benefică echipei. Voi sta de vorbă în zilele următoare cu oamenii din conducere. Cert e că există un conflict între mine și jucători. Am și probleme de sănătate din cauza stresului. Pentru prima dată în 20 de ani nu am reușit să aduc un plus echipei, e vina mea. ...

