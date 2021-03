Primele imagini cu medicul erou Cătălin Denciu: „Astăzi pot să merg cu bicicleta”

18:50

Fostul președinte Ion Iliescu, care a împlinit miercuri 91 de ani, a anunțat că s-a vaccinat anti-Covid, informează Realitatea Plus. Fostul președinte Ion Iliescu a precizat că se simte bine după vaccinare. „M-am vaccinat și m-am simțit bine. Nici nu am resimțit ceva după vaccinare. Pentru vârsta pe care o am, mă simt bine”, a […]