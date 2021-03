Eugen Neagoe vine cu vești bune din tabăra Astrei: „Îi mulțumim doamnei Nicolae pentru că a făcut eforturi”

Eugen Neagoe (53 de ani) vrea să meargă până la capăt în Cupa României, după victoria entuziasmantă obținută de Astra cu Petrolul, scor 3-0. Programul complet al sferturilor de finală din Cupa României CS Universitatea Craiova și Viitorul Pandurii Tg. Jiu sunt primele două semifinaliste, urmate de Astra.„Ne dorim finala, vom face tot ce putem. Am venit în etapa 10, am avut un parcurs destul de bun, am pierdut 3 meciuri pe care nu trebuia să le pierdem. ...

