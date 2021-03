postBrexit Controale în Irlanda de Nord: UE denunţă "o încălcare" a acordului

23:10

Acuzat de hărţuire sexuală, guvernatorul statului New York Andrew Cuomo a declarat miercuri că nu va ''demisiona'', fiind prima sa apariţie publică de la primele acuzaţii, relatează AFP.Guvernatorul democrat, în vârstă de 63 de ani, unul dintre cei mai puternici guvernatori americani, a declarat că ''îşi cere scuze profund'' pentru că i-a rănit pe unii, dar a apreciat că ''nu a făcut niciodată nimic în cariera mea de care să-mi fie ruşine''.El le-a cerut din nou locuitorilor din New York să ''aştepte pentru a se forma o opinie'' cu privire la rezultatele anchetei privind acuzaţiile aduse de procuroarea statului.Andrew Cuomo a declarat duminică că îi pare foarte rău că afirmaţiile şi comportamentul său au fost interpretate "ca un flirt nesolicitat", după ce i-a fost adusă o a doua acuzaţie de hărţuire sexuală.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: SUA: Acuzat de hărţuire sexuală, guvernatorului de New York îi pare rău pentru afirmaţii "interpretate greşit"