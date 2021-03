VIDEO Schimburile dintre ONU şi armata birmană se limiteză la mesaje scrise

05:10

Preşedintele Joe Biden a criticat sever miercuri ridicarea restricţiilor anti-COVID-19 în unele state americane, o controversă care se aşteaptă să aibă ecou în alte ţări atunci când acestea vor reuşi să obţină preţioasele vaccinuri, comentează AFP şi Reuters.Texasul a anunţat marţi sfârşitul măştilor obligatorii şi redeschiderea magazinelor şi restaurantelor la "100%" de săptămâna viitoare. Mississippi a făcut aceeaşi alegere, cu începere de miercuri: "Este timpul", a scris pe Twitter guvernatorul Tate Reeves. President Biden said allowing Mississippians to decide how to protect themselves is "neanderthal thinking." Mississippians don't need handlers. As numbers drop, they can assess their choices and listen to experts. I guess I just think we should trust Americans, not insult them.— Tate Reeves (@tatereeves) March 3, 2021 Aceste măsuri, justificate în special de campania masivă de vaccinare în curs, l-au consternat pe noul lider de la Casa Albă. Este o "mare greşeală", a declarat Joe Biden, pe urmele principalilor responsabili sanitari federali."Ultimul lucru de care avem nevoie este o gândire de tip Neanderthal care spune că totul este în regulă acum, + scoateţi-vă măştile+, + uitaţi de toate astea+", a insistat preşedintele democrat, fidel mesajului de prudenţă pe care îl transmite legat de pandemie."Nu este momentul să ridicăm toate restricţiile", a insistat, de asemenea, miercuri dimineaţă, directoarea Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite, Rochelle Walensky.Aceste apeluri la continuarea eforturilor, într-o ţară obosită de un an de restricţii fluctuante, se luptă să se facă auzite în faţa concurenţei veştilor bune. În primul rând, nivelul cazurilor şi deceselor zilnice sunt mult mai mici decât în urmă cu câteva săptămâni.Apoi, campania de vaccinare este în plină desfăşurare, în prezent cu trei vaccinuri autorizate: al alianţei Pfizer/BioNTech, de la Moderna şi, de câteva zile, al companiei Johnson & Johnson, ale cărui prime injecţii au început marţi.Peste 78 de milioane de injecţii au fost deja efectuate în ţară (pentru Pfizer şi Moderna, sunt necesare două de persoană).Un optimism de pus în oglindă cu situaţia mult mai tensionată din alte părţi ale lumii pe frontul vaccinării, unde decalajele între ţări sunt uriaşe, mai scrie AFP. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)