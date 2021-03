Cătălin Drulă: Organigrama Metrorex pare foarte împănată, cu poziţii foarte bine plătite faţă de piaţă

19:50

Piesa "Amnesia" interpretată de Roxen, va reprezenta România la cea de-a 65-a ediţie a Eurovision Song Contest, în urma deciziei membrilor juriului, informează un comunicat TVR transmis AGERPRES. Juriul care a ales piesa care va reprezenta România la Eurovision i-a avut în componenţă pe Luminiţa Anghel, Andrei Tudor, Liana Stanciu, Lucian Ştefan, Bogdan Păun, Liviu Elekes, Bogdan Pavlică, Dan Manoliu şi Gabriel Scîrlet.Piesa 'Amnesia' dă voce stărilor şi sentimentelor lui Roxen din ultima perioadă. Este o melodie despre oameni, iubire şi voinţă şi dă voce fiecărei persoane care nu a fost auzită până acum, la fel cum reiese şi din textul din încheierea ei: 'For every scream that was not heard'. 'Amnesia' are un mesaj plin de emoţie, iar ritmul ei dă curaj şi puterea de a merge mai departe şi a depăşi orice obstacol sau frică, se arată în comunicat."Pentru mine, ultimul an a fost unul plin, din toate punctele de vedere, cu momente bune şi mai puţin bune, însă ceea ce contează este că am avut câteva proiecte care m-au bucurat nespus. Piesa Amnesia este una extrem de personală, cuprinde toate aceste sentimente pe care le-am trăit în ultima perioadă şi le dă voce. O simt aproape de mine, mă reprezintă, iar sufletul meu şi trăirile mele se regăsesc în ea. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine în tot acest timp şi m-au susţinut necondiţionat. Vă iubesc şi aşteptam cu nerăbdare să împărtăşesc cu voi această piesă minunată", a declarat Roxen, după alegerea melodiei.Odată cu piesa, a fost lansat şi videoclipul, precizează sursa citată.Videoclipul, regizat de Bogdan Păun, este centrat pe Roxen şi sentimentele sale, portretizate de către artişti de dans contemporan. Povestea din spatele clipului este aceea a unei fete singure, care se luptă cu interiorul ei, cu stările ce-i sunt controlate de mediul exterior. Cu toate că este în permanenţă înconjurată de temeri, care deţin controlul asupra ei, artista reuşeşte să se elibereze de ele, recâştigă controlul şi devine din ce în ce mai puternică şi încrezătoare în forţele sale."Anul 2020 a fost atât de complicat pentru noi toţi, încât mulţi l-am vrea uitat, închis undeva într-un colţ al minţii noastre. 'Amnesia' este un cântec puternic, cu un mesaj pe măsură, iar lui Roxen i se potriveşte perfect. Suntem puternic afectaţi de aceste vremuri, oricât am ascunde aceste lucruri. Cred că piesa are un potenţial imens, este genul pe care poţi să îl placi sau nu, dar nu poţi să-l uiţi. Pentru noi, urmează o perioada foarte aglomerată, cu filmări pentru postcardul României şi live-on-tape, întâlnirea şefilor de delegaţii şi pregătirea show-ului", a spus şi Liana Stanciu, şefa delegaţiei României.