Ipoteză șocantă! Unul dintre cei șapte violatori din Vaslui ar fi fost virgin când a fost condamnat

20:10

Este vorba despre valul al treilea al pandemiei de coronavirus? Cert este că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a înregistrat o creștere a persoanelor care s-au îmbolnăvit de COVID-19. Asta după ce o perioadă de […] The post Creștere de cazuri COVID-19 în Europa! Ce spune OMS appeared first on Cancan.ro.