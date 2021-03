Două asociații ale magistraților denunță "încercarea președintelui Iohannis de manipulare a opiniei publice" în Dosarul 10 august

10:00

Procurorii pregătesc audierea criminalului din Onești, după ce a fost transferat de urgență la un spital din Bacău, acolo unde se află încă din data de 3 martie. Starea de sănătate a bărbatului s-a deteriorat, acesta fiind din nou intubat. Între timp, cazul ridică numeroase semne de întrebare. Andreea Mihaela Moroșan, fiica ucigașului a declarat, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, că este șocată de ceea ce s-a întâmplat și nu poate decât "să stea cu capul plecat" în fața familiilor celor două victime ale tatălui său. Ea spune că nu știa ce are de gând să facă acesta și nici dacă mama sa a avut sau nu cunoștință de planula sale. În plus, femeia afirmă că de la tragicul incident și până în prezent poliția nu a contactat-o deloc.