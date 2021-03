Motivul pentru care Oana, sora Biancăi Drăgușanu, s-a mutat la București: „Am considerat că e momentul potrivit și pentru ea și pentru mine”

10:30

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Cum a încercat un bărbat să scape de acuzațiile de infidelitate? Ei bine, noi avem răspunsul. Un bărbat infidel a găsit o metodă inedită ca […] The post Bancul zilei | ”Spune-i soției mele că nu se poate repara telefonul” appeared first on Cancan.ro.