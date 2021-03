Copil de 2 ani ținut departe de ceilalți copii de la grădiniță. Educatoarea: ”Nu am avut de ales!”

11:10

Ilie Poenaru, antrenorul principal al formației Academica Clinceni, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului pe care eelvii săi îl vor suține astăzi de la ora 20:30 la Ovidu cu Viitorul Constanța, că nu […] The post Poenaru vine cu Academica după puncte la Ovidiu: „Suntem una dintre echipele grele ale campionatului!” appeared first on Cancan.ro.