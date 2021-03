OMS: Directorul general cere continuarea susţinută a eforturilor de combatere a pandemiei

02:00

NASA a anunţat vineri că roverul Perseverance şi-a rotit cu succes roţile pe planeta Marte pentru prima dată de la asolizarea din urmă cu două săptămâni, deplasându-se câţiva metri, transmite AFP.În timpul acestui prim traseu realizat joi după-amiază şi destinat verificării bunei funcţionări a sistemului, vehiculul echipat cu şase roţi a avansat patru metri, apoi a făcut o rotaţie spre stânga, după care a efectura o manevră în spate de aproximativ 2.5 metri. News from Mars: @NASAPersevere's team has tested its robotic arm, checked science instruments, & taken the rover on its first drive. Mission scientists have named its touchdown site "Octavia E. Butler Landing," in honor of the late science fiction author: https://t.co/jcyr3ZZDGz pic.twitter.com/5xsQnxdjE3— NASA (@NASA) March 5, 2021 Perseverance a reuşit să facă o fotografie a urmelor propriilor roţi pe solul marţian, care a fost publicată de NASA.În total roverul, care are dimensiunea unui SUV mare, a parcurs şase metri şi jumătate în 33 de minute."Nu cred că am fost vreodată atât de fericită să văd urme de roţi", a declarat într-o conferinţă de presă Anais Zarifian, inginera responsabilă cu mobilitatea roverului din cadrul Laboratorului de propulsie cu jet al NASA."Prima noastră deplasare a decurs incredibil de bine şi este o etapă imensă pentru misiune", a adăugat ea.Alte deplasări, mai lungi, sunt planificate pentru vineri şi posibil sâmbăta, dacă totul decurge bine.Vehiculul va putea parcurge 200 de metri pe zi marţiană (zilele sunt un pic mai lungi decât pe Pământ).Perseverance se deplasează de cinci ori mai repede decât Curiosity, celălalt rover NASA care încă funcţionează pe Marte.Roverul Perseverance a asolizat pe 18 februarie în craterul Jezero, despre care oamenii de ştiinţă bănuiesc că a găzduit un lac adânc în urmă cu 3.5 miliarde de ani.Scopul misiunii este acela de a colecta probe de rocă care vor fi aduse pe Pământ de o misiune ulterioară pentru a căuta urme ale prezenţei vieţii pe Planeta Roşie. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)