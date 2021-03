DOCUMENTAR: 95 de ani de la naşterea cineastului polonez Andrzej Wajda (6 martie)

Andrzej Wajda a fost unul dintre cei mai apreciaţi cineaşti polonezi. Între peliculele pentru marele ecran care l-au consacrat se numără ''The Promised Land'', ''Man of Iron'', ''Katyn''.S-a născut la 6 martie 1926, la Suwalki, localitate în nord-estul Poloniei, potrivit http://www.wajda.pl. Tatăl său, căpitan în infanteria poloneză, a fost ucis la Katyn, în 1940, în masacrul orchestrat de agenţii poliţiei secrete sovietice.În 1942, Andrzej Wajda se alătură mişcării de rezistenţă "Armia Krajova" până la încheierea războiului luptând pentru apărarea Poloniei. Se mută la Cracovia, în 1946, şi studiază la Academia de Arte Frumoase, potrivit imdb.com. Se dedică studiului picturii impresioniste şi postimpresioniste, devenind un împătimit al operei lui Paul Cezanne. A studiat regie de film, în 1950-1954, la Şcoala de Teatru şi Film din Lodz, sub coordonarea regizorilor Jerzy Teoplitz şi Alexander Ford. Ulterior, Wajda avea să nuanţeze impactul pe care l-a exercitat modul de a face regie al cineastului francez Fernand Leger, ilustrat în special în pelicula ''Ballet mecanique'' (1924).Şi-a făcut debutul ca regizor de lungmetraj cu pelicula ''A Generation'' (1955), despre generaţia tânără în perioada ocupaţiei naziste a Poloniei. Peliculele premiate ''Kanal'' (1957) şi ''Ashes and Diamonds'' (1958) au completat trilogia ce expunea o parte a tabloului despre viaţă în Polonia ocupaţiei naziste. A resimţit, deseori, presiunea exercitată de autorităţile comuniste din Polonia, a încercat însă să se distanţeze de această povară şi să îşi desfăşoare activitatea deasupra pârghiilor de presiune ale conflictului politico-ideologic.La 1 mai 1959 avea să debuteze ca regizor de teatru cu spectacolul ''A Hatfull of Rain'', după o piesă de Michael Vincente Gazzo. Avea să continue, semnând regie de teatru până în 1998, iar pentru o perioadă a fost directorul Teatrului Powszechny din Varşovia (1989-1990), potrivit http://www.wajda.pl.Pelicula ''The Promised Land'' (1975), nominalizată la Oscar, este o producţie realizată în multiple straturi cu diferite forme de alegorie şi simbolism. A transpus în această peliculă o parte din istoria unui arc în timp a Poloniei, ultima scenă expunând, tragic, politica oficială a autorităţilor de distrugere a muncitorilor în Uniunea Sovietică, în anul 1962, în timpul mandatului lui Nikita Hruşciov.Povestea unui student la cinematografie care încearcă să refacă fragmente din viaţa unui ''erou'' defăimat este transpusă în pelicula ''Man of Marble'' (1977). Aceleaşi personaje principale în pelicula ''Man of Iron'' (1981) continuă să demaşte manipulările regimului comunist împotriva clasei muncitoare. În 1981, Andrzej Wajda se alătură mişcării ''Solidaritatea'', condusă de Lech Walesa, al cărei membru a fost până în 1989.Pentru o scurtă perioadă (1989-1991), a fost senator, ales prin vot, iar ulterior, 1992-1994, a fost membru al Consiliului prezidenţial pentru cultură. În 1994, a înfiinţat Centrul pentru artă şi tehnologie japoneză, în Cracovia, iar pentru demersurile sale de susţinere a culturii nipone a fost recompensat cu distincţia ''Order of Rising Sun'' a Japoniei, în 1995. Cu alte ocazii, a fost distins cu numeroase distincţii din partea altor state pentru activitatea sa în slujba cinematografiei şi a culturii. A condus în calitate de preşedinte Asociaţia filmului polonez (1978-1983).Activitatea cineastului polonez depusă în slujba cinematografiei a fost recompensată, în 2000, cu un Oscar onorific pentru întreaga carieră şi cu Ursul de Aur, în 2006, la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin.''Katyn'' (2007) este ecranizarea pentru marele ecran a dramei poloneze din primăvara anului 1940, când a avut loc masacrarea unui corp de peste 22.000 de ofiţeri polonezi de armată şi din serviciul de informaţii polonez de către poliţia secretă sovietică. Pelicula a fost nominalizată la Oscar pentru cel mai bun film străin, fiind recompensată cu 14 premii şi 12 nominalizări la alte distincţii.''Walesa: Man of Hope'' (2013), ecranizarea vieţii câştigătorului Premiului Nobel pentru Pace şi fondator al Sindicatului Solidaritatea - Lech Walesa, ''Afterimage'' (2016), povestea carismaticului pictor Wladyslaw Strzeminski, care s-a opus realismului social şi şi-a păstrat libertatea artistică în ciuda opreliştilor politice, documentarul ''Andrzej Wajda: My Inspirations'', la care a lucrat o perioadă în calitate de regizor şi actor, precum şi colaborarea alături de regizoarea Jolanta Dylewska la ''Marek Edelman... And There Was Love in the Ghetto'' (2019) aveau să fie ultimele contribuţii pentru istoria cinematografiei care au purtat semnătura marelui cineast polonez.S-a stins din viaţă, la 9 octombrie 2016, în Varşovia, în urma unor complicate probleme respiratorii. Cariera sa a fost încununată cu un premiu BAFTA, alte 56 de distincţii şi 37 de nominalizări la premii de specialitate. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu; editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: imdb.com

