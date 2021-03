Anunț de ultima oră » Pasul pe care trebuie să îl facă Florin Tănase înainte de a se transfera în străinătate

19:10

Mihai Stoica, manager general FCSB, l-a atacat din nou pe Ion Crăciunescu, fostul mare arbitru internațional.„De ani de zile nu mai citesc comentariile de pe platforme. Prea mult hate, anonimi care mă jignesc gratuit etc. Totuși, când am văzut că discuția Ãn contradictoriu pe care am purtat-o cu Crăciunescu vizavi de penalty-ul inventat de domnul arbitru de Casa Liga 1 Popa a strâns peste 500 de comentarii, m-am aventurat și am parcurs primele 40-50. ...