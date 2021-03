FOTO Iubita lui Cristi Manea arată formidabil după ce a născut! Irina face senzație pe Instagram

18:00

Florin Prunea, 52 de ani, a comentat posibilitatea revenirii la Poli Iași, Ãn contextul declarațiilor făcute recent de primarul Mihai Chirica.„Am văzut ce a spus primarul. Deocamdată, nu am nicio ofertă, deci unde să revin? Sunt acasă. Nu am avut niciun conflict cu primarul, doar Ãn 2015 am purtat o discuție, când era foarte supărat că nu dădea Steaua gol. Mă refer la acel an Ãn care Tg. Mureș a pierdut campionatul pe final. ...