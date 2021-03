Câte operaţii estetice are Delia? Cum arăta înainte să fie celebră

21:20

Oana Roman rămâne ținta răutăcioșilor, chiar dacă încearcă tot timpul să demonstreze că nu apelează la photoshop. Vedeta nu reușește sub nicio formă să-i convingă pe cei care-i urmăresc activitatea că a slăbit. Iar […] The post Reacția Oanei Roman, după ce fanii au pus-o la zid: „Să vă duceți să-i înjurați pe cei care v-au instigat” appeared first on Cancan.ro.