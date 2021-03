Situația COVID-19, din România, pe 7 martie. Câți români s-au infectat cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore

12:30

Într-un interviu recent, Claudia Pătrășcanu a oferit noi amănunte despre relația pe care o are acum cu cei doi copii ai săi, după ce a divorțat de Gabi Bădălău, tatăl celor mici. Artista dezvăluie că […] The post Întrebarea uluitoare pe care fiul cei mare i-a adresat-o Claudiei Pătrășcanu: „I-am zis că da, dar tu ai tată” appeared first on Cancan.ro.