O profesoară de 35 de ani, condamnată la închisoare pentru că a făcut un elev de 15 ani să se îndrăgostească de ea. Cum la sedus

13:20

Familia cea mai numeroasă din România o întâlnim în comuna Stoenești, satul Cotenești.Femeia are 42 de ani, iar în ultimii 23 de ani a făcut 20 de copii. Aproape anual, ea a fost însărcinată. Georgiana […] The post Georgiana Văcaru, mama-eroină a României. Femeia are 20 de copii la 42 de ani appeared first on Cancan.ro.