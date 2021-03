Prahova: Cristian Diaconescu, ales preşedinte al PMP şi desemnat candidat al partidului la prezidenţialele din 2024

12:10

De origine britanică, actriţă americană Rachel Hannah Weisz a fost recompensată în întreaga sa carieră cu numeroase premii, printre care "Oscar", "Golden Globe" şi "British Academy Film Award" (BAFTA).Rachel Weisz s-a născut la 7 martie 1971, la Londra, Marea Britanie, din părinţi evrei, Edith Ruth (Teich), psihanalistă, şi George Weisz, inventator, refugiaţi în Anglia în jurul anului 1938. Are o soră, Minnie, curator şi fotograf. Copilăria şi adolescenţa lui Rachel au fost caracterizate de schimbarea frecventă a şcolilor şi de un comportament rebel, potrivit site-ului CineMagia.ro - www.cinemagia.ro.La 14 ani, la îndemnul mamei, începe să lucreze ca fotomodel şi chiar e dorită într-un rol major în filmul "King David" alături de Richard Gere, însă părinţii s-au opus. Merge apoi la colegiul "Trinity Hall", de la Cambridge, unde studiază literatura engleză.Alături de Sacha Hails, regizorul David Farr şi producătoarea Rose Garnet, pune bazele unui grup de teatru, iar una dintre piese, "The Slight Possession", câştigă premiul Guardian la Festivalul de Teatru de la Edinburgh. Se bucură de atenţia criticilor şi începe să fie căutată de producătorii de teatru. Joacă cu succes în Londra şi primeşte premiul pentru cel mai promiţător debut.Rachel Weisz şi-a început cariera de actriţă britanică de scenă şi de televiziune la începutul anilor '90, făcându-şi debutul cinematografic în 1994, în "Death Machine".În 1996, rolul Miranda din filmul "Stealing Beauty", în regia lui Bertolucci, o aduce în atenţia Hollywoodului. Primele sale apariţii dincolo de ocean nu se ridică la nivelul talentului său, iar Rachel ia hotărârea să joace în paralel şi în filme britanice. Se întoarce la apariţiile teatrale, câştigând premiul "Critics' Circle Theatre Award" pentru cea mai bună actriţă în rol secundar în piesa dramaturgului american Tennessee Williams, "Suddenly Last Summer".Recunoaşterea ca actriţă de film a venit după interpretarea rolului personajului Evelyn Carnahan din seria de filme de acţiune hollywoodiene "The Mummy" (1999) şi "The Mummy Returns" (2001).În 2006, primeşte confirmarea profesională, obţinând un premiu Oscar pentru rolul din pelicula "The Constant Gardener", menţionează www.goldenglobes.com. În acelaşi an, câştigă şi Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar în acelaşi film. A mai fost nominalizată în două rânduri la premiile Oscar, în 2013 pentru cea mai bună actriţă în pelicula "The Deep Blue Sea" şi în 2019 pentru cea mai bună actriţă în rol secundar în filmul "The Favourite". În 2019, câştigă trofeul British Academy Film Award (BAFTA) pentru interpretarea din "The Favourite''. A jucat în numeroase alte filme, conform www.imdb.com, printre care: "Stealing Beauty" (1996), "Enemy at the Gates" (2001), "The Shape of Things" (2003), "About a Boy" (2002), "Constantine" (2005) "Agora" (2009), "Oz: The Great and Powerful" (2013), "Youth" (2015), "The Lobster" (2015), etc.Rachel Weisz a fost logodită cu regizorul Darren Aronofsky între 2005 şi 2010, cu care are un fiu. S-a căsătorit în 2011 cu actorul Daniel Craig, cu care are o fetiţă, Rachel Weisz devenind în acelaşi an cetăţean naturalizat al Statelor Unite ale Americii. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Liviu Tatu) Sursa foto: www.rachel-weisz.com