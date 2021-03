Baschet feminin: Sepsi SIC Sfântu Gheorghe şi CSM Satu Mare continuă seria victoriilor în campionat

15:10

Dalai Lama a primit prima doză de vaccin împotriva COVID-19 şi a îndemnat cât mai multă lume să se imunizeze, informează DPA.Liderul spiritual tibetan a fost vaccinat sâmbătă la un spital din oraşul Dharamsala, din nordul Indiei, unde se află sediul guvernului tibetan în exil, a anunţat biroul său pe contul oficial de Twitter.Un videoclip ni-l arată pe liderul religios în vârstă de 85 de ani primind o doză de vaccin în antebraţul mâinii drepte. His Holiness the Dalai Lama receiving the first dose of COVID-19 vaccine at Zonal Hospital, Dharamsala, HP, India on March 6, 2021. https://t.co/CR2Pem2osO— Dalai Lama (@DalaiLama) March 6, 2021 "Mai mulţi oameni ar trebui să aibă curajul să facă această injecţie", a declarat Dalai Lama."Pentru a preveni unele probleme grave, această injecţie este foarte, foarte utilă şi foarte bună", a completat Dalai Lama.Detalii despre vaccinul primit de Dalai Lama nu au fost oferite în tweet. În India, în afară de vaccinul local Covaxin, principalul vaccin utilizat este Covishield de la AstraZeneca, fabricat în ţară la preţuri mici şi, de asemenea, exportat. Foto: (c) SANJAY BAID/EPADalai Lama face campanie pentru drepturile tibetanilor şi vrea dobândirea libertăţii lor culturale şi religioase în cadrul Chinei printr-un dialog cu Beijingul. Eforturile sale au fost recompensate cu Premiul Nobel pentru Pace.Autorităţile chineze îl consideră însă un separatist şi îi interzic întoarcerea acasă. În prezent Dalai Lama trăieşte în exil în India.AGERPRES/ (AS - editor: Ana Bîgu, editor online: Andreea Lăzăroiu)