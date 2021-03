FC Argeș - Poli Iași, liveTEXT de la 17:30 » Piteștenii continuă cursa pentru play-off! Echipe probabile + Cote

23:00

Toni Petrea (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a comentat victoria echipei sale cu Gaz Metan, scor 1-0. Cronica meciului FCSB - Gaz Metan 1-0, AICI„Nu am reușit să ne creem multe situații de gol, am întâlnit o echipă bine organizată, foarte agresivă. Am fost destul de imobili în jumătatea adversă, de aici poate lipsa ocaziilor clare de a marca. Nu am avut luciditatea necesară de a înscrie. Mai avem 4 meciuri foarte dificile, trebuie să fim foarte bine pregătiți. ...