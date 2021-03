Timiş: Poliţia anunţă variantele rutiere pentru tranzitarea Timişoarei şi a zonelor carantinate

04:50

În spatele unui coşciug alb acoperit cu trandafiri roşii, mii de persoane au defilat duminică la Minneapolis, în nordul Statelor Unite, pentru a cere "dreptate", cu o zi înainte de procesul poliţistului alb care l-a ucis pe afro-americanul George Floyd, notează AFP.Mulţimea, foarte diversă, a rămas majoritar tăcută în semn de omagiu pentru George Floyd, mort, pe 25 mai, sub genunchiul agentului Derek Chauvin, ieşind din tăcere doar pentru a scanda "Fără dreptate, fără pace!'. Foto: (c) Leah Millis/REUTERSÎn spatele unei banderole pe care erau scrise ultimele cuvinte ale lui George Floyd, "Nu pot respira", manifestanţii au defilat în jurul sediului guvernului local, care va găzdui acest proces cu începere de luni. NOW - George Floyd protesters march through downtown Minneapolis as the city prepares for possible pre-trial riots.pic.twitter.com/20J3kggQjr— Disclose.tv ?? (@disclosetv) March 7, 2021 De teama unor posibile incidente odată cu audierile, clădirea a fost înconjurată cu sârmă ghimpată şi blocuri din beton. Mii de poliţişti şi soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost, de asemenea, mobilizaţi. Foto: (c) Leah Millis/REUTERSÎn cortegiu, mai mulţi manifestanţi au afirmat că se tem că Derek Chauvin va scăpa liber după proces şi au avertizat că acest lucru nu ar rămâne fără consecinţe.Derek Chauvin este acuzat de "crimă" şi "omor prin imprudenţă". Procesul său, care va fi şi cel al metodelor poliţiei, urmează să înceapă luni cu selecţia juraţilor. Dezbaterile de fond vor începe pe 29 martie, iar verdictul nu este aşteptat înainte de sfârşitul lunii aprilie. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)