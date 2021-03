Tenis: Diego Schwartzman a câştigat turenul ATP de la Buenos Aires

07:40

Ziua internaţională a femeii este marcată în fiecare an la 8 martie.Potrivit ONU (https://www.un.org), femeile stau în prima linie a crizei COVID-19, ca lucrătoare în domeniul sănătăţii, îngrijitoare, inovatoare, organizatoare ale comunităţilor şi ca unii dintre cei mai exemplari şi eficienţi lideri în combaterea pandemiei. Criza a evidenţiat atât importanţa contribuţiilor lor, cât şi greutăţile disproporţionate pe care le suportă femeile.Tema Zilei internaţionale a femeii din acest an - "Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world" - sărbătoreşte eforturile uriaşe ale femeilor şi fetelor din întreaga lume în conturarea unui viitor mai sigur şi privind recuperarea în urma pandemiei COVID-19.De asemenea, tema zilei în 2021 este aliniată cu tema prioritară a celei de-a 65-a sesiuni a Comisiei pentru Statutul Femeilor (Commission on the Status of Women) - "Women in public life, equal participation in decision making" - şi cu campania "Generation Equality", care cere dreptul femeilor la luarea deciziilor în toate domeniile vieţii, plata egală, împărţirea egală a sarcinilor neplătite şi a muncii casnice, sfârşitul tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi fetelor şi serviciile de îngrijire a sănătăţii care să răspundă nevoilor lor.Sărbătorirea acestei zile este un moment pentru a reflecta asupra progreselor înregistrate, de a solicita schimbări şi de a celebra actele de curaj şi determinare ale femeilor obişnuite, care au jucat un rol extraordinar în istoria ţărilor şi comunităţilor lor.Tema zilei în 2020, "I am Generation Equality: Realizing Women's Rights", a fost, de asemenea, aliniată la campanie ONU "Generation Equality", care marca 25 de ani de la adoptarea Declaraţiei de la Beijing şi a Platformei de acţiune, cea mai progresistă foaie de parcurs pentru emanciparea femeilor şi fetelor de pretutindeni.Ziua internaţională a femeii, celebrată astăzi în ţări din lumea întreagă, a apărut pe fondul mişcărilor sociale legate de muncă de la începutul secolului XX, în America de Nord şi în Europa.Prima Zi naţională a femeii a fost marcată în Statele Unite, la 28 februarie 1909. Partidul Socialist a desemnat această zi în amintirea grevei din 1908 a muncitorilor din industria textilă din New York, în care femeile au protestat împotriva condiţiilor de muncă.În anul 1910, Internaţionala Socialistă reunită la Copenhaga a hotărât instituirea unei zile dedicate femeii, fără a stabili însă o dată anume, data de 8 martie fiind aleasă abia în 1913Ca urmare a iniţiativei de la Copenhaga, în 19 martie 1911, Ziua internaţională a femeii a fost marcat pentru prima dată în Austria, Danemarca, Germania şi Elveţia. La manifestaţiile organizate cu acel prilej, s-au cerut pentru femei dreptul la locul de muncă, dreptul la formarea profesională, să se pună capăt discriminării la locul de muncă. În plus s-au cerut dreptul de vot şi dreptul de a ocupa o funcţie publică.Cu prilejul Anului Internaţional al Femeii, în 1975, Organizaţia Naţiunilor Unite a sărbătorită pentru prima dată Ziua internaţională a femeii la 8 martie.Punctul de plecare pentru o strategie pe termen lung privind drepturile femeii şi pentru ca fiecare femeie să îşi atingă adevăratul potenţial îl constituie Declaraţia de la Beijing şi Platforma de acţiune, o foaie de parcurs istoric, semnată de 189 de state, în cadrul Conferinţei mondiale a ONU privind femeile, organizată la Beijing în septembrie 1995.În România, la 7 martie 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului. Cele două zile, Ziua femeii şi Ziua bărbatului, urmând să fie sărbătorite anual în zilele de 8 martie, respectiv, 19 noiembrie.Potrivit documentului, autorităţile administraţiei publice locale pot organiza manifestări şi acţiuni publice dedicate sărbătoririi acestor zile. De asemenea, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor putea include în programele lor emisiuni dedicate promovării drepturilor femeii sau, după caz, drepturilor bărbatului. (sursa: https://www.un.org) AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Horia Plugaru, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Katsuhiro Asagiri/Facebook.com