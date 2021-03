Cum au reacționat „greii” din vestiarul Barcelonei după ce Joan Laporta a devenit președinte: „Cred că este normal”

12:30

Managerul general al Craiovei, Marcel Popescu, acuză derapajele botoșăneanului Marius Croitoru la adresa oltenilor,Craiova a ieșit pe plus în duelurile cu FC Botoșani din acest sezon, două victorii, o remiză, însă managerul general Marcel Popescu are ce are cu atitudinea afișată de moldoveni în raport cu Bănia. „Din păcate au derapaje, pe care le pun pe seama lipsei de experiență și a respectului minim față de adversar", a comentat Popescu la Pro X. ...