Tenis: Sorana Cîrstea, calificată în turul al doilea la Dubai (WTA)

Fondatorul trupei Cargo Adrian Bărar, internat în stare gravă la Spitalul Judeţean Timişoara din data de 23 februarie 2021, a murit în noaptea de 7 spre 8 martie 2021, în urma infectării cu SARS-CoV-2.* * *Chitaristul Adrian Bărar s-a născut la 15 ianuarie 1960, la Timişoara. Atras de chitară încă de mic, Adrian Bărar a început să cânte la acest instrument de la vârsta de nouă ani. Au urmat patru ani de studiu de chitară clasică, în cadrul unui curs unde a primit primele noţiuni aprofundate despre muzică. Influenţele muzicii blues şi rock l-au determinat ca la vârsta de 14 să înfiinţeze prima formaţie, cântând la chitară.În încercarea de a se face înţeles, a abordat un stil propriu şi astfel a fondat, în 1985, trupa românească de rock, Cargo, la Timişoara, în formula: Carol Bleich (baterie), Octavian Iepan (chitară), Tibi Gajdo (chitară bass), Dinel Tollea (clape), Nae Ionel Tarnotzi - ex Progresiv TM/Pro Musica - (voce) şi, evident, Adrian Bărar (chitară).În viziunea sa, numele trupei trebuia să exprime greutate, încărcătură, să fie format din puţine litere şi să aibă sens şi în alte limbi de circulaţie internaţională. După aceste convingeri a fost ales numele trupei rock, Cargo, care ulterior a făcut istorie în rock-ul românesc.În prima perioadă au fost lansate piesele "Porţile de Fier", "Fotografia", "Dincolo de oglindă", "Ninge" şi "Închis - Caz de boală". Au urmat mai multe schimbări de componenţă, Leo Iorga fiind cooptat ca solist vocal, în timp ce trupa a început să cânte prin ţară. În 1989, când Compact l-a cooptat pe solistul Leo Iorga, Cargo organizează un concurs pentru postul de vocalist, fiind descoperit astfel Ovidiu Ioncu, poreclit "Kempes", care venea de la o trupă din Arad. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTOPrimul album semnat Cargo a fost lansat în 1992, numit "Povestiri din gară", urmat de al doilea în luna mai 1995, numit "Destin". La puţin timp după lansarea albumului, Kempes a avut un accident de motocicletă, în care a fost rănit grav. Acesta a fost probabil cel mai dificil moment din istoria trupei, ataşamentul colegilor faţă de el fiind impresionant. ''Merg împreună cu el orice ar fi'', spunea liderul trupei, Adi Bărar (într-un interviu acordat AGERPRES de renumita formaţie, în 2014), care şi-a vândut maşina pentru a susţine spitalizarea lui Kempes, gest devenit, la rândul său, de poveste.Adrian Igrişan (poreclit ''Baciul'') a fost cooptat la Cargo datorită vocii lui extraordinare, ca să susţină vocea lui Kempes. Fiind şi un instrumentist foarte talentat, el a dezvoltat împreună cu Adi Bărar dificilele riff-uri de chitară marca Cargo.În 1998, de Sânziene, Cargo a lansat albumul "Ziua vrăjitoarelor" şi o broşură intitulată "Jurnal de bord" cu textele tuturor cântecelor şi biografia oficială a trupei. În acelaşi an, Adi Bărar a fost nominalizat de revistele "Heavy Metal Magazine" şi "Pop, Rock & Show" drept cel mai bun chitarist al anului, pentru contribuţia adusă la albumul "Ziua Vrăjitoarelor" al trupei Cargo, potrivit bestmusic.ro. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTOLa sfârşitul anului 2003, în decembrie, a fost lansat albumul, "Spiritus Sanctus". Videoclipul piesei "Dacă ploaia s-ar opri" a fost difuzat frecvent pe posturile radio/TV. ''Versurile formaţiei noastre au avut întotdeauna o latură spirituală. E şi cazul acestui album, intitulat "Spiritus Sanctus". Piesa care-i dă numele este destul de lungă, are cinci părţi şi durează aproape nouă minute. Are multe elemente inedite, de altfel, cântă cu noi şi un bun prieten, un preot de la Catedrala din Timişoara. Iar celelalte piese sunt aşa cum sunt de obicei compoziţiile Cargo: foarte bune şi în acelaşi stil'', spunea Adi Bărar despre acest album în interviul menţionat.În 2005, membrii Cargo au obţinut încă o dată premiul pentru cea mai bună trupă rock la MTV Romanian Music Awards. În acelaşi an au primit Discul de Aur pentru vânzările albumului "Spiritus Sanctus", vândut în peste un milion de exemplare. Doi ani mai târziu, Cargo a lansat albumul "best of", intitulat ''XXII'', ce cuprinde 22 dintre piesele formaţiei, unele reînregistrate cu Adrian Igrişan la voce. În 2013, a fost lansată piesa ''Nu mă lăsa să-mi fie dor'', pentru care a fost filmat un videoclip.Pe lângă creaţiile Cargo, Adi Bărar a avut şi o activitate vastă compoziţională, compunând atât pentru diferiţi artişti, cât şi muzică de film, generice şi scurt metraje. În 2015, membrii formaţiei Cargo au primit titlul de cetăţeni de onoare ai oraşului Timişoara şi au fost decoraţi în 2016 de preşedintele Klaus Iohannis, pentru activitatea lor cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria B, "pentru contribuţia deosebită la promovarea muzicii rock în România şi îmbogăţirea patrimoniului acestui gen muzical". Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOTimp de nouă ani, muzicianul Adi Bărar şi-a serbat ziua prin spectacole retrospective intitulate "Jurnal de bord", fiind singurul artist român ce nu aştepta aprecierile fanilor alegând să-i răsplătească la aniversările sale cu un concert special şi premii din colecţia proprie.Mare admirator al muzicii blues, fondatorul Cargo a pus bazele, în 2009, unui proiect de suflet - "Adi Bărar Band" (ABB). Alături de Kombell Cramba (bass) şi Cristi Raţiu "Aciduţu" (tobe), în 2017 imprimă şi primul material muzical, intitulat "Hold On" şi conţine cântece alese din genurile muzicale Rhytm and Blues, Funk şi Rock and Roll.Despre spiritul rock Adi Bărar spunea că e modul său de viaţă: ''Nici nu-mi aduc aminte de când sunt aşa, dar mi-am dat seama că nu aş fi fericit altfel. Despre spiritul rock Adi Bărar spunea că e modul său de viaţă: ''Nici nu-mi aduc aminte de când sunt aşa, dar mi-am dat seama că nu aş fi fericit altfel. Iar oamenii care ţin la mine şi îmi sunt apropiaţi, ori mă înţeleg, ori au aceeaşi afinitate pentru rock ori, pur şi simplu, din respect, mă lasă în nebunia mea'', mărturisea artistul în acelaşi interviu din 2014.