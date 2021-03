Neti Sandu, dezvăluiri dureroase despre drama prin care a trecut: ”A fost o traumă severă și am digerat-o cum am putut eu”

19:20

Zvonurile că Mădălina și George de la Puterea Dragostei vor deveni părinți s-au împrăștiat foarte repede. În plus, lipsa reacției concurentei din gala emisiunii a ridicat și mai multe semne de întrebare. E oare […] The post Prima reacție a Mădălinei de la Puterea Dragostei, după ce s-a aflat că ar fi însărcinată cu George appeared first on Cancan.ro.