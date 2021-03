UEFA a luat decizia în cazul lui Sebastian Colțescu » Șovre a primit aceeași pedeapsă + Pierre Webo, suspendat la rândul lui

17:00

Oficialii Formulei 1 au prezentat noile Safety Car-uri pentru noul sezon din Formula 1.Fanii Marelui Circ au parte de o premieră în acest an. Astfel, pentru prima dată în istorie, vor fi două mașini de siguranță. Pe lângă Mercedes, care a dat mașina oficială încă din 1996, apare și Aston Marin, care din acest sezon are și echipă în Formula 1.Bernd Maylander va fi cel care va pilota cele două supermașini.Aston Marin Vantage are un preț de pornire de 150. ...