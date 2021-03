Franco Acosta, fostul atacant de la Villarreal și Racing, a murit în timp ce încerca să traverseze un râu

22:50

FC Voluntari și Dinamo au remizat, scor 1-1, în ultimul duel al rundei #26 din Liga 1. Gabi Tamaș (37 de ani), stoperul ilfovenilor, a tras concluziile la final.„Sunt mulțumit. Am avut câteva ocazii și în inferioritate numerică, ăsta e fotbalul. E bine că n-am pierdut, totuși. Ne luptăm în continuare. Poate am schimbat sistemul după pauză și ne-a mers mai bine în repriza a doua. Per total, cred că cei din staff sunt mulțumiți de noi azi. ...