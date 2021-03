Rugby: FRR a aplicat pentru fonduri europene în scopul construirii de baze sportive

15:40

Un grup de voluntari orădeni de la Asociaţia "Cătunul Verde" colectează şi recondiţionează calculatoare cu care au dotat, până în prezent, şase laboratoare de informatică din şcoli bihorene, printr-un proiect numit "Laboratoare Rurale"."Cel mai recent inaugurat este laboratorul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Almaşu Mare, din comuna Balc, fiind primul laborator pe care l-am făcut de la zero. Adică l-am amenajat efectiv, de la pus parchet şi zugrăvit, am pus uşi noi, am adus mobilier, am cumpărat jaluzele. Ceea ce are diferit acest laborator, şi nu au multe alte şcoli, este o tablă interactivă. În momentul de faţă, cred că este cel mai performant laborator de informatică din judeţ", a declarat luni, pentru AGERPRES, iniţiatorul acestui proiect, inginerul Ionuţ Coman, de la Asociaţia "Cătunul verde".De la începutul campaniei, demarate în noiembrie 2020, voluntarii asociaţiei au amenajat şase laboratoare de informatică. Primul a fost, de fapt, acest laborator din Balc, unde, după ce l-au dotat iniţial cu 15 calculatoare şi echipamentele aferente, voluntarii s-au reîntors pentru că spaţiul sălii de clasă nu arăta deloc bine şi nu era un loc adecvat pentru susţinerea cursurilor.Componentele IT le colectează de la firmele din parcurile industriale din Oradea, companiile renunţând la ele pe diverse motive, inclusiv de uzură morală. Acestea sunt recondiţionate cu ajutorul voluntarilor, care se întrunesc de câteva ori pe săptămână, de obicei marţea şi sâmbăta, la un sediu închiriat din Oradea.Cei 15 voluntari sunt tineri, elevi şi studenţi, profesionişti IT care îşi dedică o parte din timp acestui proiect.Celelalte laboratoare dotate cu calculatoare se găsesc la Liceul Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău, Şcoala Gimnazială nr. 1 Tăuteu, Şcoala Gimnazială nr. 3 Chiribiş, Şcoala Gimnazială nr. 2 Bogei şi Şcoala Gimnazială "Nestor Porumb" din Tulca. Au fost ajutate şi ong-uri, dar şi copii din familii nevoiaşe, deoarece de la începutul campaniei au reuşit să recondiţioneze peste 300 de calculatoare, laptopuri şi tablete.Asociaţia "Cătunul verde" a început recent şi un parteneriat cu Asociaţia "Îngeri pentru suflete", prin Alexandra Timar, din Arad. Membrii acestei asociaţii au amenajat mai multe puncte de colectare a componentelor IT în ţară."Voluntarii de la Arad vin săptămânal şi ni le aduc la Oradea. În momentul de faţă ne pregătim să mai dotăm două laboratoare. Ne bazăm mai mult pe donaţiile făcute de firme, decât de la populaţie, pentru că aceste componente sunt mai calitative, în sensul că au nevoie de intervenţii mici şi le putem prelungi durata de viaţă doar schimbând anumite componente", a menţionat Coman.Proiectul "Laboratoare Rurale" iniţiat de Ionuţ Coman vizează, deocamdată, şcolile din judeţ, având în vedere că numărul şcolilor care nu au un laborator de informatică este extrem de mare, undeva la peste 150, iar cele mai multe dintre acestea se află în mediul rural."Suntem încă la început, dar urmează să continuăm proiectul şi în alte judeţe, în măsura posibilului. Noi facem aceste lucruri după ce ieşim fiecare de la muncă. Vom lansa o campanie pentru companiile care vor să se implice, urmând să recompensăm aceste firme care se implică mai mult în amenajarea unui laborator denumind laboratorul cu numele acesteia. Deoarece amenajarea de la zero a laboratorului de la Almaşu Mare s-a realizat cu sprijinul celor de la Profi România, laboratorul va purta numele acestei companii. Cel puţin cu atât să le mulţumim", a mai declarat Ionuţ Coman. AGERPRES / (A - autor: Eugenia Paşca, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)