DOCUMENTAR: 50 de ani de la moartea fizicianului Ion I. Agârbiceanu (9 martie)

Ce fac sportivii români când îşi încheie cariera? AGERPRES încearcă să răspundă la această întrebare, printr-o serie de materiale care pun în evidenţă problemele întâmpinate de sportivi la final de carieră şi posibile soluţii.În primul material din această serie, Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, afirmă că este esenţial pentru sportivi să fie întotdeauna pregătiţi pentru o a doua carieră, întrucât accidente neprevăzute îi pot obliga să pună capăt prematur activităţii competiţionale."Niciodată nu este bine să stai doar pe un picior, din toate punctele de vedere. Mai ales în sport, când nu ştii niciodată ce se întâmplă, o accidentare, un caz nefericit şi s-a întrerupt cariera. Dacă ai o facultate, ai o pregătire, şi ţi se termină cariera, imediat poţi deveni antrenor, masor, manager şi în sport cel mai important este ca sportivii să fie întorşi în sistemul nostru", a declarat Novak într-un interviu pentru AGERPRES. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Ministrul îi sfătuieşte pe sportivii aflaţi încă în activitate să se orienteze din timp către un post în domeniu la finalul carierei, considerând că este mult mai uşor pentru ei să continue activitatea în acelaşi domeniu.El a adus în atenţie şi problema antrenorilor tineri, foşti sportivi de performanţă, care nu reuşesc să găsească posturi în cadrul federaţiilor. Ministrul a precizat că va schimba sistemul de perfecţionare a antrenorilor, astfel încât aceştia să devină mai performanţi.În ceea ce priveşte finanţarea federaţiilor, Eduard Novak, a afirmat că sporturile care vor fi stabilite ca fiind prioritare 'vor avea bugete la nivelul ţărilor din vest', prin anumite beneficii acordate companiilor private prin legea sponsorizării. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO AGRPRES: Ce intenţionaţi să faceţi după retragerea din activitate?Eduard Novak: Îmi doresc să rămân în lumea sportului. Eu cred că acesta este traseul firesc al unui sportiv, să rămână în sistemul sportiv, pentru a valorifica experienţa acumulată în aceşti ani şi să o dea mai departe generaţiei viitoare. Eu am academia de copii, echipa profesionistă, pe care vreau să le dezvolt şi să fie un centru foarte puternic pentru a creşte copii. Cam aici mă văd eu după retragerea din activitate.AGERPRES: Vă consideraţi un sportiv norocos, având în vedere faptul că locurile de muncă în domeniu sunt limitate? Pentru că există un număr mare de sportivi care rămân pe dinafară la finalul carierei. Ce se întâmplă cu ei?Eduard Novak: Cunosc destul de bine această problemă şi nu sunt de acord absolut deloc cu sistemul actual. Este foarte important ca sportivii să se întoarcă în sistem, însă, din păcate, datorită sistemului de educaţie, de perfecţionare a antrenorilor şi standardizare sunt foarte mulţi antrenori care nu mai îndeplinesc nivelul de performanţă şi ocupă locurile de muncă. Şi nu îi lasă pe tinerii foşti sportivi, noi antrenori, să îşi valorifice experienţa şi să aducă o pregătire pentru mai mulţi sportivi. Sunt mulţi antrenori care nu mai au nici motivaţie. Şi, din păcate, aceste mici elemente în această familie noastră a sportului afectează foarte mult. Dacă am avea un grup de oameni tineri, motivaţi, atunci cu siguranţă am avea mai mulţi sportivi în sistem. Dacă am umbla la aceste reguli, legi, atunci eu cred că putem schimba foarte mult şi în viitor am reuşi să introducem în sistem sportivi de performanţă ca antrenori, ca manageri, în zona de marketing sau oricare alta unde se regăsesc nevoile unui club. Foto: (c): CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO AGERPRES: Ce ar trebui făcut mai exact?Eduard Novak: În primul rând o să reformăm sistemul cât de curând putem, şi asta se va întâmpla foarte repede. În lege sunt 4 grade de antrenori, dar din păcate nimeni nu ţine cont, nu controlează, pentru că un antrenor care termină un curs de doi ani poate fi a doua zi antrenor de lot naţional. Vom impune fiecărei federaţii să îşi creeze propriul sistem de coaching pentru antrenori, tot traseul va fi controlat şi verificat. Dacă ai terminat şcoala de antrenori poţi să antrenezi copii numai până la vârsta X timp de doi ani, dar în acest timp trebuie să faci cursuri de perfecţionare, după care poţi accesa nivelul 2 şi tot aşa la nivelurile 3 şi 4. Dacă vom introduce acest sistem vom avea discuţii cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor şi sistemul în faza de aprobare atunci am reuşi să avem nişte antrenori pe fiecare categorie de sportivi, bine pregătiţi. Ba, mai mult, vom avea o competitivitate între antrenori, să fie cei mai buni, care să dea randament. Desigur, dacă există aceste niveluri 1, 2, 3, 4 trebuie să ai şi un anumit număr de sportivi. Adică nu poţi sta în acest sistem şi să te ocupi doar de unul sau doi sportivi. Aceste lucruri trebuie reglementate, pentru că, din păcate, avem antrenori care lucrează cu mai puţin de cinci sportivi şi este inacceptabil. Şi aceşti oameni primesc salariu pe tot anul şi atunci dacă noi vom impune că este minim 20 de sportivi, indiferent de categorie, atunci ori creştem numărul sportivilor, ori scăpăm de aceştia antrenori şi în locul lor vin tineri care sunt motivaţi. Cunosc multe cazuri de antrenori tineri care stau în privat, pentru că nu au loc să intre în sistemul nostru, deoarece locurile sunt ocupate.AGERPRES: Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, care este în subordinea MTS oferă doar 120 de locuri pentru calificare pentru 73 de federaţii, cum apreciezi această cifră, este de ajuns?Eduard Nivak: Vă pot spune sincer că nu cunosc aceste date, dar cu siguranţă o să le ajustăm la nevoile noastre. Deocamdată am avut o problemă de legalitate şi riscam să pierdem 500 de antrenori licenţiaţi, dar am avut înţelegere şi deschidere din partea Ministerului Muncii, am discutat pe această temă şi în curând vom discuta acest subiect pentru a putea forma în continuare antrenorii. Sunt cazuri la anumite federaţii unde sunt antrenori la nivelul 3 şi 4, unde nu există nivelul de cunoştinţă necesar şi vor trebui să aducă lectori de afară ca să poată preda la acest nivel. Foto: (c): CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO AGERPRES: Poate ajuta ministerul la efectuarea de schimburi de experienţă cu alte ţări acolo unde este cazul?Eduard Novak: Cu siguranţă, da. Eu oricum îmi doresc ca această comisie de performanţă pe care am înfiinţat-o recent să controleze federaţiile. Va îndruma acele federaţii care nu au cunoştinţa necesară pentru a face un program de creştere a sportului respectiv şi îi vom îndruma, fără nicio problemă, nu este nicio supărare dacă nu ai reuşit până acum, după care vor controla antrenorii şi activitatea de performanţă a federaţiilor.AGERPRES: Aveţi cunoştinţă de federaţii care se ocupă de reconversia profesională a sportivilor sau fiecare se descurcă pe cont propriu la finalul carierei?Eduard Novac: Deocamdată cred că aceasta este metoda, fiecare se descurcă cum poate. Îmi doresc ca această reconversie să fie în cadrul Strategiei sportului românesc. Este foarte important pentru noi, ştim foarte bine sacrificiul sportivilor care îşi petrec toată viaţa la antrenamente. Şi, când, din nefericire ai un accident, şi eu ştiu foarte bine, pentru că am trecut prin asta, şi ţi se pune capăt carierei, se pune problema ce fac după aceea, pentru că nu te pricepi la nimic. Eu cred că ar fi o obligativitate a Guvernului, un ajutor, ca sportivii de performanţă să fie incluşi pentru facultate, ajutaţi în funcţie de nevoile lor, de aptitudinile lor, marketing, informatică sau poate chiar drept. Eu nu am fost patinator de performanţă şi am terminat dreptul. Este foarte important, pentru că niciodată nu este bine să stai doar pe un picior, din toate punctele de vedere. Mai ales în sport, când nu ştii niciodată ce se întâmplă, o accidentare, un caz nefericit, şi s-a întrerupt cariera. Dacă ai o facultate, ai o pregătire şi ţi se termină cariera, imediat poţi deveni antrenor, masor, manager şi în sport cel mai important este ca sportivii să fie întorşi în sistemul nostru. Atunci, cu siguranţă nu pierdem linia, noi trebuie să rostogolim experienţa dobândită în timpul carierei. Foto: (c): GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO AGERPRES: Sunt foşti sportivi angajaţi în cadrul MTS, cu excepţia dumneavoastră?Eduard Novak: Cu siguranţă sunt, dar sunt foarte puţini. E loc de mult mai bine. Avem nevoie de o analiză foarte adâncă, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut.AGERPRES: Consideraţi că ar fi nevoie ca mai mulţi sportivi să se îndrepte către o carieră politică, astfel încât să determine o creştere a sumelor alocate către acest sector, pentru că se tot vorbeşte despre insuficienţa fondurilor acordată sportului?Eduard Novak: Deocamdată cred că avem nevoie de o reformă internă. Să facem tot posibilul ca acest sistem să funcţioneze cât mai bine, apoi cu siguranţă dacă reuşim să fim mai buni, mai organizaţi, se pune problema să avem şi un buget mai mare. Dar cu siguranţă sporturile prioritare vor avea multe de câştigat, deoarece vom deschide şi legea sponsorizării pentru aceste sporturi, şi vor avea bugete la nivelul ţărilor din vest. Foto: (c): CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO AGERPRES: Ce presupune acest lucru?Eduard Novak: În procente nu pot să vă spun, dar după părerea mea legea sponsorizării trebuie deschisă doar sporturilor prioritare. De ce? Pentru că dacă vom deschide pentru toată lumea vom pierde iarăşi linia şi noi ne dorim ca acele opt-zece sporturi câte vor fi să fie într-adevăr sprijinite din toate punctele de vedere. Vor exista nişte beneficii clare, o motivaţie astfel încât acele companii care sponsorizează să nu plătească tot, să plătească mult mai puţin la stat.AGERPRES: Aveţi un sfat pe care să-l transmiteţi sportivilor în ceea ce priveşte viitoarea lor carieră?Eduard Novak: În primul rând să rămână în sistemul pe care îl cunosc foarte bine şi să se îndrepte către acest segment, să îşi găsească un loc de muncă, să nu se despartă de sport, pentru că este foarte greu după 10-15-20 de ani trăiţi în viaţa sportivă, să te îndrepţi către un domeniu total nou, care efectiv nu îţi va da nicio satisfacţiei. Şi nici nu vei fi fericit. Eu cred că cel mai bine este să rămâi în sistem, să simţi în continuare vibe-ul sportului. AGERPRES: Şi dacă nu vor găsi un loc de muncă în acest domeniu?Eduard Novak: Dacă nu vor găsi, atunci să se îndrepte spre un domeniu care le dă satisfacţie. Orice lucrează să o facă în primul rând pentru că le place, să nu lucreze pentru salarii, pentru că pe durată lungă nu este motivant.