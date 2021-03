Dialog încins în direct la GSP LIVE! Reprezentantul DDB, pus la colț: „Ne ascundeți ceva! De ce nu ne spuneți?” / „De când e asta o problemă?”

23:10

FC Voluntari și Dinamo au remizat, scor 1-1, în ultimul duel al rundei #26 din Liga 1. Steliano Filip (26 de ani, fundaș stânga) nu e mulțumit de rezultatul obținut.„Nu ne ajută cu nimic acest egal. Din păcate, nu am ştiut să ţinem de rezultat. Am avut 1-0, am controlat jocul, dar degeaba. Nu pot spune că a fost cel mai frumos gol marcat de mine. Dacă obţineam victoria, era cel mai frumos. ...