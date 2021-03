Moarte suspectă în Târgoviște! A plonjat în gol de la etajul nouă

22:00

Andra este o soție de milioane! Talentata cântăreață a dezvăluit câteva amănunte despre noul proiect început de Cătălin Măruță. Da, are legătură cu propriul podcast lansat de prezentatorul de la Pro TV. Celebrul cuplu a […] The post Andra, o soție de milioane! Ce a dezvăluit despre Cătălin Măruță: “Am mari emoții! Nu poate ieși decât varianta câștigătoare” | VIDEO appeared first on Cancan.