La doar 1 an și jumătate, Fabian are o formă agresivă de cancer. Tratamentul care îi poate salva viața costă 500.000 de euro

Un băiețel de un an jumătate din Cluj-Napoca are nevoie urgentă de ajutor pentru a învinge o boală cruntă. În urmă cu trei săptămâni, Fabian a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer și de atunci a rămas sub supravegherea medicilor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro