Gică Popescu și-a pus cenușă în cap, în direct la TV: „Am făcut o greșeală majoră și avem o gaură”

Gică Popescu, 53 de ani, președintele Viitorului, a dezvăluit unde s-a greșit în acest sezon la Viitorul.„Am făcut greșeli manageriale în anul ăsta. Am deviat puțin de la identitatea noastră. Am adus un antrenor nou (n.r. referindu-se la Ruben de la Barrera) și i-am făcut o echipă cu experiență prin care să poată trece mai ușor peste această perioadă. Am greșit. Îmi asum, pentru că eu conduc barca din punct de vedere administrativ. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor