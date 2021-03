Voluntariul câștigă primul trofeu din istorie. Revenire senzațională de la 0-18!

18:10

Gică Popescu, 53 de ani, președintele Viitorului, a dezvăluit unde s-a greșit în acest sezon la Viitorul.„Am făcut greșeli manageriale în anul ăsta. Am deviat puțin de la identitatea noastră. Am adus un antrenor nou (n.r. referindu-se la Ruben de la Barrera) și i-am făcut o echipă cu experiență prin care să poată trece mai ușor peste această perioadă. Am greșit. Îmi asum, pentru că eu conduc barca din punct de vedere administrativ. ...