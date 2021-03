Marius Crăciun de la Survivor, filmat în timp ce făcea amor cu Diana Belbiță

15:10

Vasile Popa, cascadorul cunoscut în domeniul cinematografiei sub porecla de „Țeavă” a murit noaptea trecută, la 74 de ani. Fostul boxer de la Dinamo a devenit celebru în cinematografie, după ce Sergiu Nicolaescu i-a propus […] The post Doliu în cinematografia românească. Vasile Popa a murit appeared first on Cancan.