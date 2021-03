Probleme pentru Gabriela Cristea. Prezentatoarea riscă să fie executată silit, din cauza unor datorii la stat

12:00

Un bărbat din Turcia și-a ucis fără milă fiul. Crima a fost premeditată, iar motivul unul halucinat. A decis să îi pună capăt zilelor pentru ca aceasta să nu ajungă să păcătuiască, la fel ca […]