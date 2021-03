Noi informații despre starea de sănătate a lui Viorel Lis: “Are niște probleme la picioare. O să fiu alături de el până la moarte”

13:40

Detalii sfâșietoare! Cornelia Catanga ascunde o poveste de viață traumatizantă. Cântăreața fost adusă pe lume prematur, la 7 luni și cântărea doar 850 de grame, iar mătușa și bunica ei au aruncat-o sub pat, crezând că a murit „Eram vânătă din cap până în picioare"