Horoscop 11 martie 2021. Gemenii trebuie să aibă grijă la imaginea profesională

14:30

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Un bărbat a ajuns la spital… mai mult fără să vrea. ”-Ce faci? -Bine, tu? Am auzit că ești în spital. Ce ai pățit? -Aseară […] The post Bancul zilei | ”Am auzit că ești în spital, ce ai pățit?” appeared first on Cancan.