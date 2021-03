Popa (BNR): Există în continuare o stabilitate relativă a leului

00:20

Preşedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat miercuri seară că nu vede motivele pentru care ar trebui grăbită schimbarea din funcţie a Avocatului Poporului, Renate Weber. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"Nu ştiu (dacă trebuie schimbat Avocatul Poporului - n.r.), când vom vedea raportul, atunci vom da un răspuns. Eu nu am văzut raportul, nu pot să spun altceva decât am spus acum o săptămână, la un alt post de televiziune: noi nu am votat-o pe doamna Weber când a fost instalată în funcţie, dar nu văd motivele pentru care în acest moment trebuie să ne grăbim cu schimbarea ei. Trebuie să vedem raportul pregătit de comisiile juridice. Eu nu fac parte din acea comisie, nu pregătesc raportul. Dacă raportul va spune că a greşit doamna Weber, atunci sigur că va fi schimbată prin votul Parlamentului", a spus Kelemen, într-o emisiune la Digi24.Kelemen Hunor a precizat că este atributul Avocatului Poporului să atace ordonanţe de urgenţă şi că nu consideră că trebuie discutate politic astfel de decizii."Eu am văzut că ceea ce a făcut Avocatul Poporului de un an şi jumătate poate fi discutat din partea noastră oricât de mult vrem. Unii au fost mulţumiţi, alţii nu au fost mulţumiţi. Aşa este şi cu Curtea Constituţională, şi cu justiţia, dar nu este treaba mea să discut politic dacă Avocatul Poporului a avut dreptate sau nu când a atacat o ordonanţă de urgenţă. A atacat o ordonanţă de urgenţă, a pierdut; a atacat o altă ordonanţă de urgenţă, a câştigat. Este menirea, este atributul Avocatului Poporului să atace o ordonanţă de urgenţă dacă crede că este cazul. Nu voi discuta politic aceste aspecte. Vom vedea raportul comisiei, cei care au propus schimbarea doamnei Weber vor veni cu raportul şi, dacă raportul va fi convingător, va fi schimbată, niciun regret nu avem aici", a explicat liderul UDMR.