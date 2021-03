Cum eviți accidentările când practici sporturi de iarnă (PUBLICITATE)

10:40

Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei Cristi, după divorțul de Alexandru Papadopol. Vedeta a fost deja cerută în căsătorie și își dorește să devină din nou mamă. „În această perioadă aniversăm un an de când stăm împreună, am aniversat un an de relație în octombrie, anul trecut. A fost […]