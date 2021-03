Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de iubit. Actrița, mamă din nou „Lucrăm la asta”

17:50

Alex Velea a dat din casă și a vorbit despre relația pe care o are cu Maya, fiica Antoniei. Artistul și-a dorit foarte mult să fie acceptat de Maya iar pentru asta a făcut […] The post Ce relație e între Alex Velea și Maya, fiica Antoniei? Artistul face dezvăluiri emoționante: „Mi-am dorit mult ca și ea să mă accepte” appeared first on Cancan.