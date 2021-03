Ambasadorul SUA la Chişinău îi îndeamnă pe parlamentari să scoată Republica Moldova din criză

12:00

Cântăreaţa de muzică disco, R&B şi soul Cheryl Lynn s-a născut la Los Angeles, la 11 martie 1957. A început să cânte în corul de copii al bisericii, unde mama sa era conducător muzical, activitate pe care Lynn a continuat-o, mai târziu, în corul adulţilor. În 1976 a renunţat la studiile sale în domeniul logopediei pentru a-şi urmări visul, acela de a deveni actriţă şi cântăreaţă, arată site-ul https://www.allmusic.com/.În acelaşi an, timp de opt luni, a participat la turneul naţional al spectacolului "The Wiz", în cadrul căruia a fost, la început, backing vocal. Ulterior, a fost distribuită în rolul lui Evillene, Vrăjitoarea cea Rea din Vest. În acest timp, Cheryl Lynn a avut o audiţie pentru The Gong Show, în cadrul căruia a interpretat melodia "You Are So Beautiful" scrisă de Billy Preston şi Bruce Fisher şi cântată de Joe Cocker. Interpretarea sa a fost remarcată şi a semnat în scurt timp un contract cu Columbia Records.În 1978, Lynn a lansat primul şi cel mai cunoscut hit al său - "Got to Be Real", scris de compozitorii David Paich şi David Foster, la care a contribuit şi artista. Melodia a ajuns pe locul 12 în topul Billboard Hot 100 şi a ocupat locul 1 în topul R&B. Succesul single-ului a determinat realizarea unui album de debut. Intitulat "Cheryl Lynn", albumul a fost produs tot de David Paich şi s-a vândut în peste un milion de exemplare, atingând numărul 5 în topul Billboard al albumelor R&B şi numărul 23 în topul 200 Billboard al albumelor. A urmat single-ul "Star Love", care a devenit, de asemenea, un hit - ajungând în top 20 atât în topurile R&B, cât şi în cele dance, conform https://www.last.fm.Muzicienii trupei "Toto", în timp ce lucrau la primul lor album, au întrebat-o pe Lynn dacă ar vrea să cânte ca backing vocal la single-ul "Georgy Porgy". Melodia a ajuns pe locul 48 în clasamentele pop Billboard. Chiar dacă trupa a lansat de-a lungul anilor peste 15 hituri, single-ul "Georgy Porgy" cu Cheryl Lynn a fost singurul care a ajuns în clasamentele Billboard de R&B (#18) şi Dance (#80). În 1981, Ray Parker Jr. a produs "Shake It Up Tonight", un hit uriaş R&B de club, de pe cel de-al treilea album al cântăreţei "In The Night".În anul următor, muzicianul Luther Vandross a produs cel de-al patrulea album "Instant Love". Al doilea single de pe album, "If this World Were Mine" - un duet din 1982 cu Luther Vandross, un cover al cântecului lui Marvin Gaye şi Tammi Terrell - a devenit un hit clasic contemporan.Pentru cel de-al cincilea album, "Preppie", Cheryl Lynn a realizat majoritatea melodiilor, cu excepţia single-ului "Encore" (locul 1 în topul R&B), scris şi produs de duetul funk din Minneapolis, Jimmy Jam şi Terry Lewis. A devenit al doilea single nr. 1 în clasamentele Billboard R&B.Ultimul său hit de top 10 al anilor '80 a fost lansat în 1989 - "Every Time I Try To Say Goodbye", extras de pe cel de-al optulea album, "Whatever It Takes".Anii '90 i-a început fără a avea un contract semnat cu vreo casă de înregistrări. Cu toate acestea, a avut sesiuni de lucru alături de cântăreţul Richard Marx, la albumele acestuia, "Rush Street" şi "Paid Vacation". A lucrat, de asemenea, cu Luther Vandross la albumul acestuia "Your Secret Love", notează https://www.last.fm.În 1995, Cheryl Lynn a făcut echipă cu producătorul şi compozitorul Teddy Riley şi a înregistrat cel de-al nouălea album, "Good Time". A fost lansat în Japonia, Marea Britanie şi, mai târziu, în SUA. Cel mai ascultat single de pe acest album a fost "Guarantee For My Heart".În anii 2000, cântăreaţa a făcut un turneu în Japonia şi a onorat o serie de evenimente în oraşul său natal, Los Angeles. A cântat în cadrul show-ului de televiziune "The Disco Ball... A 30-Year Celebration", difuzat de ABC în ianuarie 2003.În 2004, a înregistrat melodia "Sweet Kind Of Life", care a fost compusă şi produsă de Jimmy Jam şi Terry Lewis, pentru coloana sonoră a filmului de desen animat "Shark Tale".La 19 septembrie 2005, hitul "Got to Be Real", cântecul de debut al cântăreţei, a fost inclus în Dance Music Hall of Fame, potrivit www.imdb.com.Cheryl Lynn este considerată una dintre cântăreţele care au influenţat interpreţii actuali de R&B, precum Mary J. Blige, care alături de actorul şi cântăreţul Will Smith au realizat un cover după melodia "Got to Be Real", un alt single de pe coloana sonoră a filmului animat "Shark Tale". AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Marina Bădulescu, editor online: Anda Badea)